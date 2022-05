Sanierung der Autobahn : Autobahn GmbH verengt Fahrbahn der A555 bei Wesseling

Wesseling Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag auf dauerhafte Fahrbahnverengungen auf der A555 einstellen. Das hat mit der umfangreichen Sanierung der Autobahn zu tun.

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag, 16. Mai, auf dauerhafte Fahrbahnverengungen auf der A 555 zwischen der Anschlussstelle Wesseling und der Brühler Straße (L 184) in Fahrtrichtung Köln einstellen. Das teilte die Autobahn GmbH am Donnerstag mit. Die Anzahl der Fahrstreifen bleibe jedoch unverändert.

Mit dem Bau eines Entwässerungsbeckens beginnt in wenigen Tagen die groß angelegte Sanierung der A555 bei Wesseling. Allerdings sollen die Arbeiten nicht mehr so lange dauern als zunächst geplant.

Bis voraussichtlich Juni 2023 errichtet die Autobahn GmbH ein Entwässerungsbecken sowie eine Stütz- und Lärmschutzwand südlich der Brühler Straße. Zudem soll in diesem Zeitraum der Standstreifen in Fahrtrichtung Köln komplett erneuert sowie das Bauwerk Mühlenweg in Fahrtrichtung Köln baulich abgesichert werden. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag soll die Baustelle eingerichtet werden.