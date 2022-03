Jahrelange Arbeiten : Sanierung der A 555 bei Wesseling beginnt

Wesseling Mit dem Bau eines Entwässerungsbeckens beginnt in wenigen Tagen die groß angelegte Sanierung der A555 bei Wesseling. Allerdings sollen die Arbeiten nicht mehr so lange dauern als zunächst geplant.

Mit dem Bau eines Entwässerungsbeckens startet die Autobahn-Gesellschaft die groß angelegte Sanierung der A 555 bei Wesseling. „Auf der zuvor bereits gerodeten Fläche unmittelbar zwischen Aus- und Auffahrt zur Autobahn an der Anschlussstelle Wesseling soll zur Autobahn-Entwässerung eine Beckenanlage entstehen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn-GmbH von Dienstag. Die Anlage werde aus einem Versickerungsbecken als Erdbecken und einem vorgeschalteten Regenklärbecken in Betonbauweise bestehen.