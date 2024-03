Museen Ägypten-Ausstellung: Ramses II. Sarkophag kommt nach Köln

Eine große Ausstellung über das Alte Ägypten kommt nach Köln - mitsamt des kostbaren Sarkophags von Ramses II., der auch Ramses der Große genannt wird. Das kündigte das Museum Odysseum an, in dem die Schau vom 13. Juli an für begrenzte Zeit zu sehen ist. Es sei das erste Mal überhaupt, dass die Ausstellung „Ramses & das Gold der Pharaonen“ in Deutschland gezeigt werde. Unter anderem in Paris hatte sie für großes Aufsehen gesorgt. Auch in Houston, San Francisco und Sydney war sie zu sehen.