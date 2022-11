GA gelistet : Diese Thermen und Salzgrotten gibt es in Bonn und der Region

Bonn/Region Nach einem stressigen Arbeitstag oder als Auszeit am Wochenende tun uns Wellness und Entspannung gut. Wir haben Thermen und Salzgrotten in Bonn und der Umgebung aufgelistet, die einen Besuch wert sind.

An kalten Herbst- oder Wintertagen tut der Besuch in der Therme oder der Sauna besonders gut. Wellness und Massagen sind Balsam für die Seele. Wir geben einen Überblick, wo Thermen, Saunaparks und Schwimmbäder in Bonn und der Region mit Entspannung locken.

Aggua Troisdorf

Im Aggua Troisdorf kommen sowohl Bade- als auch Saunafreunde auf ihre Kosten. In der großen Saunalandschaft und dem Saunadorf erhalten die Besucher Wellness pur. Das runden verschiedene Events und Aktionen ab. Wer Schwimmen vorzieht, findet im überdachten Badebereich mit Rutschen und Co. eine große Auswahl. Das Erlebnisbecken ist aktuell (Stand November 2022) gesperrt, bis zur Wiedereröffnung gibt es 50 Prozent auf alle Badetarife (Frühschwimmer und Saunatarife ausgenommen).

Adresse: Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf

Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 21 Uhr; Frühschwimmer Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 7.45 Uhr

Saunapark Siebengebirge

Sieben verschiedene Saunen versprechen im Saunapark Siebengebirge Entspannung: Besucher haben die Auswahl zwischen Saunen mit einer Temperatur von 65 bis 100 Grad, können zwischen diversen Aufgüssen wählen und die große Liegelandschaft nutzen. Auch ein Hallen- sowie Freibadbereich und Kneippkuren sind im Saunapark Siebengebirge im Angebot.

Adresse: Dollendorfer Str. 106 bis 110, 53639 Königswinter-Oberpleis

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 23 Uhr, samstags 9 bis 23 Uhr, sonntags 9 bis 22 Uhr

Kontakt: 02244 92 170, info@saunapark-siebengebirge.de, saunapark-siebengebirge.de

Kristall Rheinpark Therme Bad Hönningen

Direkt am Rheinufer gelegen ist die Kristall Rheinpark Therme Bad Hönningen. Hier entspannen Besucher in verschiedenen Saunen mit ungehindertem Blick auf den Fluss. Die Saunawelt im Innenbereich ist an den Markusplatz in Venedig angelehnt und lockt mit Whirlpools und anderen Bademöglichkeiten.

Adresse: Allée St. Pierre les Nemours 1/ Am Rheinufer, 53557 Bad Hönningen

Öffnungszeiten: sonntags, montags, dienstags und donnerstags 9 bis 21 Uhr, mittwochs, freitags und samstags 9 bis 23 Uhr - gänzjährig auch an allen Feiertagen geöffnet (Ausnahme 24.12.)

Kontakt: 02635 95 21 10, info@kristall-rheinpark-therme.de, kristall-rheinpark-therme.de

Monte Mare Rheinbach

Auf rund 3000 Quadratmetern genießen Besucher im Monte Mare Rheinbach Sauna und Wellness. Zwölf verschiedene Saunen, Dampfbäder und Ruheräume versprechen Entspannung. Auch Badespaß kommt hier nicht zu kurz, da das Monte Mare ebenfalls einen großen Sport- und Freizeitbadbereich hat.

Adresse: Münstereifeler Straße 69, 53359 Rheinbach

Öffnungszeiten:

Saunaparadies öffnet Mo. bis Do. und samstags von 9 bis 22 Uhr, freitags von 9 bis 23 Uhr, sonntags 9 bis 20 Uhr

Sport- und Freizeitbad öffnet täglich von 10 bis 19 Uhr

Tauchzentrum öffnet Mo. bis Sa. von 10 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr

Kontakt: 02226 90 300, monte-mare.de/rheinbach

Claudius Therme Köln

Im Kölner Rheinpark befindet sich die Claudius Therme. Eine weitläufige Badelandschaft, eine Saunaanlage und ein Park bieten viel Fläche für Erholung.

Adresse: Sachsenbergstraße 1, 50679 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 24 Uhr, Wellnessabteilung: täglich von 10.30 bis 22 Uhr

Kontakt: 0221 98 144-0, info@claudius-therme.de

Thermen & Badewelt Euskirchen

Neben dem riesigen Badeparadies unter einer hellen Glaskuppel und Palmen bietet die Thermen & Badewelt Euskirchen ein großes Wellness-Angebot an.

Adresse: Thermenallee 1 (Stresemannstr. 999), 53879 Euskirchen

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. von 10 bis 23 Uhr; samstags von 9 bis 23.59 Uhr; sonntags 9 bis 23 Uhr; das Sportbad hat andere Öffnungszeiten.

Kontakt: 02251 14 850, badewelt-euskirchen.de

Römer-Thermen Bad Breisig

Die Römer-Thermen Bad Breisig verfügen über ein Thermalbad mit Whirlpools, ein Dampfbad und verschiedene Massagemöglichkeiten. Besucher können zwischen einer finnischen Sauna, einer Euka-Sauna, einer Biosauna und einer großen Gartensauna wählen.

Adresse: Albert-Mertes-Straße 11, 53498 Bad Breisig

Öffnungszeiten:

Thermalbad: montags 10 bis 20 Uhr, Di. bis Do. 9 bis 21 Uhr, Fr. bis Sa. 9 bis 22 Uhr, sonntags 9 bis 21 Uhr

Sauna: Dienstag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr, mittwochs 13 bis 21 Uhr (Damensauna)

Kontakt: 02633 48 07 10, info@roemerthermen.de, roemerthermen.de

Mediterana Bergisch Gladbach

Wellness vor den Toren Kölns gibt es im Bergisch Gladbacher Mediterana. Saunen, Thermal- und Vitalquellen, Hamams und mehr - wer richtig entspannen möchte, kommt dort voll auf seine Kosten. Im Mediterana können zudem auch Fitness-Kurse belegt werden.

Adresse: Saaler Mühle 1, 51429 Bergisch Gladbach

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22.30 Uhr.

Kontakt: 02204 20 20, mediterana.de

Exotisch geht es in der Wellness-Welt Mediterana in Bergisch Gladbach zu - hier gibt es zum Beispiel einen "Himalaya-Salzstollen". Foto: Mediterana/dpa-tmn

Salzgrotten in Bonn und der Region

Beuel Vital

Bei harmonischem Licht das seelische und emotionale Befinden stärken und dazu bei sanften Klängen entspannen - damit lockt die Salzgrotte Vital in Bonn-Beuel. Besuchern stehen dort vier Liegestühle sowie vier Liegen zur Verfügung - die Salzgrotte bietet Platz für Massagen für bis zu vier Personen gleichzeitig. Eine Reservierung sollte vor dem Besuch auf jeden Fall vorgenommen werden.

Adresse: Siegburger Straße 54, 53229 Bonn

Öffnungszeiten: Montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr

Kontakt: 0228 96 39 74 29 und 0228 94 69 39 12, beuel-vital.de

Salzgrotte Totes Meer Bonn

Die Wellness-Oase brüstet sich damit, die erste Salzgrotte mit Salz aus dem Toten Meer in NRW zu sein. Die Salzkonzentration des Toten Meeres ist acht mal so hoch wie die des Atlantik. Bei Entspannungsmusik und Lichtspielen können Besucher mit jedem Atemzug Gesundheit, Energie und Vitalkräfte einatmen.

Adresse: Euskirchener Straße 43, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 07.15 bis 18 Uhr, freitags 07.15 bis 16 Uhr, samstags und sonntags geschlossen

Kontakt: 0228 61 21 08, salzgrotte-totesmeer.de

Panorama-Sauna Grafschaft Holzweiler

Die Sauna lockt mit einem angenehmen Ambiente und traditionellem Saunaerlebnis.

Adresse: Panoramaweg 2, 53501 Grafschaft

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 10 bis 23 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Salz-Quelle Sankt Augustin

Ein paar Augenblicke der Ruhe in salziger Atmosphäre erwartet auch Besucher der Grotte Salz-Quelle in Sankt Augustin. Seit fast zehn Jahren genießen Gäste dort beleuchtete Salzkristalle, Salznebel, sanfte Musik und einen Edelstein-Brunnen.

Adresse: Alte Heerstraße 8, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 10 bis 12 Uhr, Sitzungen in der Salzgrotte Mo. bis So. 10 bis 20 Uhr

Kontakt: 02241 23 43 880, salz-quelle.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Thermen und Salzgrotten in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Therme oder eine Salzgrotte in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

