Sieben Personen bei Unfall verletzt : Schaulustige greifen Einsatzkräfte nach Unfall in Köln an

Schaulustige greifen Einsatzkräfte nach Unfall in Köln an

Köln Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem KVB-Bus in Köln sind am Freitagabend sieben Menschen verletzt worden. Während des Rettungseinsatzes mussten zehn Streifenwagenbesatzungen den Einsatzort sichern, da rund 70 zum Teil sehr aggressive Schaulustige die Einsatzkräfte behinderten und angriffen.

Ein Rettungseinsatz nach einem Verkehrsunfall ist am späten Freitagabend völlig eskaliert und konnte nur durch einen massiven Polizeieinsatz gesichert werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war gegen 22 Uhr ein stark alkoholisierter 47-jähriger BMW-Fahrer - ein später erstellter Bluttest ergab einen Wert von 2,4 Promille - mit seinen fünf Mitfahrern auf der Waldecker Straße in Köln-Buchforst mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gefahren. Anschließend stieß er frontal mit einem in Richtung Kalk fahrenden Bus der KVB zusammen, der von einem 50 Jahre alten Busfahrer gesteuert wurde.