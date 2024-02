Zwischenfall bei Evonik in Wesseling Darum bildete sich am Mittwoch Schaum auf dem Rhein

Natronlauge ist in Wasser aufgelöstes Natriumhydroxid, auch als „Ätznatron“ bekannt. Am Standort Wesseling nutzt Evonik diese Lauge nach eigenen Angaben zur pH-Wert-Einstellung im Abwasser. Die Lauge wird nicht vor Ort hergestellt, sondern aus anderen Chemiewerken in der Regel per Schiff angeliefert. Warum nun eine erhöhte Menge der Lauge im Abwasser war, werde noch untersucht, so Mielke am Mittag. Später hieß es dann, Ursache sei ein technischer Defekt im vorgelagerten Produktionsprozess gewesen.