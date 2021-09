Nahe der Kölner Severinsbrücke : Missglücktes Wendemanöver führt zu Schiffsunfall auf dem Rhein

Köln Am Sonntagmorgen hat ein Flussreiseschiff bei einem missglückten Wendemanöver in Höhe der Kölner Severinsbrücke eine Warnbarke gerammt und musste notanlegen. Über 100 Passagiere mussten daraufhin von Bord gehen.

Gegen 8.20 Uhr am Sonntagmorgen leitete der Kapitän eines Flussreiseschiffes in Höhe der Kölner Severinsbrücke ein Wendemanöver ein und rammte dabei eine sogenannte Warnbarke, die dort wegen einer Baustelle verankert war. Laut Angaben der Leitstelle der zuständigen Wasserschutzpolizei in Duisburg verfing sich dadurch die Ankerkette der Warnbarke in der Antriebsschraube des Reiseschiffes.