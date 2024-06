Zeugen gesucht Unbekannte schlagen und treten auf Mann in der S12 ein

Der Geschädigte sei am Bahnhof Porz/Wahn in die Bahn eingestiegen und habe ein Fahrrad dabei gehabt. Die beiden Tatverdächtigen stiegen an der Haltestelle Steinstraße dazu und griffen dann den Mann an, so die Polizei. An der Haltestelle Trimbornstraße verließen alle drei den Zug. Eine ebenfalls noch unbekannte Zeugin meldete den Vorfall über die Betätigung der Notruftaste in der S12.