Düsseldorf : Schmuckhändlerin wird im Stau im Auto beraubt

Düsseldorf Als eine Schmuckhändlerin in Düsseldorf aufgrund eines Staus anhalten musste, wurde sie bestohlen. Unbekannte schlugen das Heck ein, stahlen Schmuck und fuhren davon.

Unbekannte Täter haben eine im Auto sitzende Frau während eines Rückstaus bestohlen und sind anschließend geflüchtet. Die Schmuckhändlerin war mit ihrem Wagen im Stadtteil Derendorf in Düsseldorf unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als die Frau verkehrsbedingt anhalten musste, hörte sie plötzlich einen Schlag: Ein Mann hatte die Scheibe des Hecks eingeschlagen und riss ihren Koffer mit wertvollem Schmuck aus dem Auto. Anschließend sprang der Täter auf den Beifahrersitz eines in Gegenrichtung wartenden Motorrades. Die beiden Männer brausten mit dem Koffer in Richtung Innenstadt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Diebstahl am letzten Donnerstag im Oktober beobachtet haben.