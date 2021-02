43-Jähriger festgenommen : Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Bergheim

Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Schüssen in Bergheim

Bergheim Am Donnerstagabend hat es in Bergheim Schüsse gegeben, nach denen ein 33-Jähriger ums Leben gekommen ist. Zwei weitere Menschen wurden schwerstverletzt. Ein 43-Jähriger wurde anschließend festgenommen.

Bei Schüssen auf drei Männer in Bergheim in Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstagabend ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Die beiden anderen Männer im Alter von 29 und 44 Jahren seien schwerstverletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit.