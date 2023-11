Schwerverletzte identifiziert Bezug zu Rockergruppe „Hells Angels“ bei Schüssen in Köln

In Köln sind am Donnerstagabend zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 18.30 Uhr wegen einer Schlägerei in die Venloer Straße gerufen. Vor Ort habe sie die schwer verletzten Männer angetroffen, die sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn befanden. Nach Zeugenangaben sei es zu einem Streit gekommen und im weiteren Verlauf seien zwei Schüsse gefallen.