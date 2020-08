Nach Rückkehr aus dem Ausland : Zwei Corona-Fälle an Schulen in Wesseling

Zwei Corona-Fälle an Schulen in Wesseling

An zwei Schulen in Wesseling gibt es je einen Corona-Fall, darunter das Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Foto: Stadt Wesseling

Wesseling Nach ihrem Urlaub im Risikogebiet hatte eine Familie aus Wesseling die Ergebnisse der Pflichttests nicht abgewartet. Zwei Töchter waren deswegen am Mittwoch mit Corona zur Schule gegangen.

Am Schulzentrum in Wesseling sind am Mittwoch zwei Corona-Fälle aufgetaucht. Das bestätigen der Rhein-Erft-Kreis und die Stadt Wesseling auf Anfrage. Zwei Mädchen aus einer Familie, die vorher Urlaub im Kosovo gemacht habe, seien positiv auf das Virus getestet worden, erklärte Kreispressesprecher Marco Johnen am Donnerstag. Der Kreis habe die Mädchen und 18 Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt.