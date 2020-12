Polizei sucht Zeugen : Räuber schießt Kioskmitarbeiter in Köln bei Überfall ins Bein

Köln Bei einem bewaffneten Überfall in Köln ist am Dienstagabend ein Kioskmitarbeiter von einem der Täter ins Bein geschossen worden. Das Opfer liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Köln-Urbach haben Räuber am Dienstagabend gegen 21 Uhr einem Angestellten ins Bein geschossen und ihm mit einer vollen Flasche ins Gesicht geschlagen. Der 39-Jährige habe sich trotz der schweren Verletzung in einem Nebenraum in Sicherheit bringen und die Polizei alarmieren können, berichteten die Beamten am Mittwoch. Die Täter seien dann ohne Beute in Richtung der Egmontstraße geflohen. Das Opfer liegt zur Zeit schwer verletzt noch immer stationär im Krankenhaus.