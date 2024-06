Streit in der Stadtbahn eskaliert Unbekannter bedroht Mitfahrer in der Linie 18 mit Schusswaffe

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen in der Linie 18 in Köln-Klettenberg mutmaßlich einen Mitfahrer mit einer Schusswaffe bedroht. Der Tatverdächtige habe seine Waffe ersten Ermittlungen zufolge gegen 9 Uhr in einer Stadtbahn mit der Fahrtrichtung Hürth in Köln-Klettenberg gezogen, teilte die Kölner Polizei mit. Zuvor habe er mit dem 50 Jahre alten Mitfahrer gestritten.