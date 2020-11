Schutz vor dem Coronavirus : Stadt Wesseling erlässt Maskenpflicht

In Teilen Wesselings gilt eine Maskenpflicht. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Wesseling Mit Blick auf die Infektionszahlen hat die Stadt Wesseling eine Maskenpflicht erlassen. Sie gilt allerdings nicht in der gesamten Stadt.

Die Stadt Wesseling hat eine Maskenpflicht für die Innenstadt und den Rheinpark erlassen. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die entsprechende Allgemeinverfügung trete noch an diesem Tag in Kraft und gelte bis auf Weiteres, hieß es weiter.