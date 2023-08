Medizinischer Notfall Besucher stirbt im Kletterpark am Seepark Zülpich

Ein Besucher des Kletter- und Seilrutschenpark Zülpich-Hoven hat am Dienstag sein Bewusstsein verloren und ist gestorben. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen, wie der 54 Jahre alte Mann in der Anlage am Seepark Zülpich gegen 12.30 Uhr sein Bewusstsein verlor. Nachdem sie nach Hilfe riefen, seilten Mitarbeiter des Kletterparks den Mann aus der Höhe ab leisteten Erste Hilfe.