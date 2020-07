Aktivist in Gewahrsam : Seit den Morgenstunden laufen erneute Proteste am Tagebau Garzweiler

Erkelenz Gegner der weiteren Verbrennung fossiler Brennstoffe haben am Tagebau Garzweiler erneut für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach einigen Stunden nahm die Polizei dann einen Aktivisten in Gewahrsam.

Mehrere Dutzend Kohlegegner haben am Samstag am Braunkohletagebau Garzweiler gegen einen weiteren Abbau protestiert. Nach Angaben der Polizei Aachen betraten sie am Morgen RWE-Gelände. An der Grenze zum Gefahrenbereich seien sie von Polizisten gestoppt und festgehalten worden. Nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden, hätten sie Platzverweise erhalten und seien zu einem weiter entfernten Ort gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.