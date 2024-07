Organisierte Kriminalität im Drogen-Milieu SEK beendet Geiselnahme in Köln und nimmt sechs Personen fest

Am Freitagnachmittag hat die Kölner Polizei mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) zwei in Bochum entführte Menschen aus einem Haus in Köln-Rodenkirchen befreit. Nach Angaben von Christoph Schulte, Pressesprecher der Polizei Köln, nahmen die Einsatzkräfte vier Tatverdächtige, die mutmaßlich in die Entführung verwickelt waren, fest. Während in der Nachbarschaft die Menschen das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien verfolgten.