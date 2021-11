250 Spezialeinsatzkräfte im Einsatz : Polizei durchsucht Objekte der „Hells Angels“ in Köln und Pulheim

Polizei durchsucht Objekte der „Hells Angels“ in Köln und Pulheim

Update Köln Spezialeinsatzkommandos der Polizei durchsuchen aktuell 16 Objekte einer Rockergruppe in Köln und Pulheim. Hintergrund sind Schüsse auf ein ehemaliges „Hells Angels“-Mitglied in der Kölner Altstadt.

Mehr als 250 Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am frühen Dienstagmorgen 16 Objekte einer Rockergruppe in Köln und Pulheim durchsucht. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes, das nach Schüssen auf ein ehemaliges „Hells Angels“-Mitglied (31) in der Kölner Altstadt im Oktober eingeleitet worden sei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit. Die Ermittlungen richteten sich derzeit gegen 15 Männer im Alter von 23 bis 51 Jahren, die allesamt Angehörige der Ortsgruppe „Hells Angels MC Honorfield“ seien.