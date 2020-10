Bahnhof Köln-Deutzerfeld abgesperrt : „Möglicher Sprengsatz“ aus Köln war „nicht zündfähig“

Ein Polizeiauto steht bei der Lanxess Arena. Im Hintergrund sind Züge auf dem Gelände des DB Betriebsbahnhofs Deutzer Feld zu sehen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln In einem abgestellten Zug in Köln ist in der Nacht zu Samstag eine selbstgebastelte Bombe gefunden worden. Von dem Sprengsatz sei aber keine Gefahr ausgegangen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Die Kölner Polizei hat nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bahnhof Köln-Deutzerfeld Entwarnung gegeben. Zwar habe es sich bei dem Gegenstand um einen selbstgebastelten Sprengsatz gehandelt, von dem jedoch keine Gefahr ausgegangen sei. Dies teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit, nachdem Spezialisten die Bombe untersucht hatten. „Es bestand keine akute Gefahr“, so ein Polizeisprecher.

Eine Reinigungskraft hatte den verdächtigen Gegenstand in der Regionalbahn, die zuvor von Gummersbach nach Kön gefahren war, entdeckt. Die alarmierte Polizei zog sofort Spezialisten der Bundespolizei hinzu.

Nach Analyse der Spezialisten des LKA NRW waren unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver in dem verdächtigen Gegenstand verbaut. Jedoch sei der Sprensatz nicht zündfähig gewesen und von ihm sei keine Gefahr ausgegangen.

Die Experten gehen davon aus, dass selbst bei Entzündung mit einer Zündquelle die Nägel nur wenige Zentimeter bewegt worden wären. Eine Gefährdung von Menschen und Sachen wäre demnach auch nach Entzündung äußerst unwahrscheinlich gewesen.

Noch ist unklar, ob es sich um einen missglückten Terror-Anschlag handele oder ob etwa eine Drohung oder Erpressung der Hintergrund sei. Es könne sein, dass der Sprengsatz erst abends an der Endstation deponiert worden sei, um ihn mit großer Symbolkraft am nächsten Tag, dem Tag der Deutschen Einheit, zu zünden, berichtete die „Bild“-Zeitung.

Foto: dpa/Thomas Banneyer

Im Bahnhof Deutzer Feld wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Der Bereich wurde daher gesperrt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Der Bereich Deutzerfeld wurde den Behörden zufolge durch die Bereitschaftspolizei zunächst abgesperrt. Spezialisten der Bundespolizei hätten den entschärften und damit transportfähigen Gegenstand in den frühen Morgenstunden in einen gesicherten Bereich gebracht. Dort wurde der Sprengsatz genau unersucht.

Am Samstagnachmittagt dauerte die Durchsuchung der insgesamt 27 Züge auf dem Betriebshof "Deutzer Feld" und eines abgekoppelten Zugteils in Gummersbach noch an. Neben Einsatzkräften sind hierzu mehr als 20 Sprengstoffspürhunde aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland Pfalz und der Bundespolizei im Einsatz.

Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichtet, es handle sich bei dem Fund um eine „unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung“, die sich in einem Karton befunden habe. Der sei von Spezialkräften geröntgt worden. Anschließend wurde die Vorrichtung demnach noch vor Ort unschädlich gemacht.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die betroffene Regionalbahn war am Freitag von Gummersbach nach Köln gefahren. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

(ga)