Tatorte auch in Bonn und der Region Serien-Diebstähle aus Handwerkerautos - Polizei Köln nimmt drei Verdächtige fest

Die Polizei Köln hat am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen und Fahrzeuge in Köln und Frechen durchsucht und drei Haftbefehle vollstreckt. Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei Köln berichten, ist der Hintergrund ein seit Juli 2024 laufendes Ermittlungsverfahren wegen banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls aus Handwerkerfahrzeugen in 15 Fällen.