Polizei bittet um Hinweise Frauen in Köln-Zollstock angegriffen und sexuell belästigt

Köln · Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag zwei Frauen in Köln-Zollstock angegriffen und sexuell belästigt. Bereits in der Nacht zum Sonntag war in dem Bereich eine 32-Jährige attackiert worden.

12.09.2023, 14:58 Uhr

Von Christine Bähr