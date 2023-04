Anlage in Köln-Godorf Lärm- und Geruchsbelästigungen während Arbeiten bei Shell möglich

Shell in Köln-Godorf führt ab 18. April Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten im großen Rahmen durch - mit möglichen Auswirkungen auf die Menschen in der Region. Bei diesem sogenannten Großstillstand im Energy and Chemicals Park Rheinland sollen nicht Überprüfungsarbeiten durchgeführt werden, sondern auch Modernisierungsmaßnahmen, um die Anlage auf die Energiewende vorzubereiten, teilte Shell mit. Rund 1000 Mitarbeitende von Partnerfirmen sowie des Tüv sollen für diese Maßnahmen hinzugezogen werden.