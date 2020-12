Keine Hinweise auf Gefährdung der Nachbarschaft : Leck bei Shell-Raffinerie in Wesseling

Bei Shell in Wesseling hat es eine sogenannte Leckage gegeben. Foto: Udo Beissel/Luftbild

Wesseling Am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr hat sich in der Shell-Raffinerie Rheinland in Wesseling eine sogenannte Leckage ereignet. Das teilte die Pressestelle des Werkes mit.



Außerhalb des Werkes sei eine Geruchsbelästigung nicht auszuschließen. Es habe es zum Zeitpunkt der Meldung keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung der Nachbarschaft gegeben. Die Leitstelle der Feuerwehr ist informiert worden. Shell kündigte an, über die genauen Hintergründe zu informieren, sobald weitere Erkenntnisse vorlägen. Erst am Mittwoch hatte es zum Thema Lecks bei Shell in Wesseling und Godorf eine Anhörung im Düsseldorfer Landtag gegeben. Im Juli hatte Shell eine Verseuchung des Geländes mit mehr als 300.000 Litern Öl eingeräumt.

(man)