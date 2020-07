Leck bei Shell-Raffinerie : 350.000 Liter Öl aus Godorfer Werk verseuchen das Erdreich

Die Einfahrt zur Shell Raffinerie in Köln-Godorf. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Wesseling Bereits Anfang April war es aufgefallen: Durch ein Leck gelangte sogenanntes leichtes Gasöl aus der Godorfer Shell-Raffinerie ins Erdreich. Erst jetzt wurde bekannt, wie groß der Schaden wirklich ist.

Aus einer 60 Jahre alten Pipeline in der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf sind in den vergangenen Monaten mehr als 350.000 Liter Öl ausgelaufen und im Erdreich versickert. Bei dem ausgetretenen Produkt handelt es sich nach Unternehmensangaben um sogenanntes leichtes Gasöl. Das ist ein bei der Verarbeitung von Rohöl erzeugtes Zwischenprodukt, das für die Herstellung von Diesel oder leichtem Heizöl verwendet wird.

Wie Shell am Mittwoch mitteilte, war das Leck bereits Anfang April festgestellt worden, allerdings konnte das Unternehmen erst am Mittwoch sagen, wie viel Öl aus dem nach Unternehmensangaben ein Millimeter großen Loch geflossen sind. Shell macht „unsachgemäße Straßenbauarbeiten“ für den Schaden an der Pipeline verantwortlich, die zuletzt im Jahr 2016 vom TÜV überprüft und für fünf Jahre freigegeben war.

Die Bezirksregierung Köln ordnete an, dass Shell weitere sogenannte Sanierungsbrunnen bauen muss, um das Ölprodukt aus dem Grundwasser zu trennen.

Bereits 2012 hatte ein Störfall in der Wesselinger Shell Rheinland Raffinerie für große Umweltschäden gesorgt. Damals gelangten durch ein rund fünf Millimeter großes Leck in einer unter der Erde verlaufenden Kerosinleitung eine Million Liter des Treibstoffs in den Boden.