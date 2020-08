Wartungsarbeiten : Shell-Raffinerie in Wesseling fackelt wieder Gase ab

Shell-Raffinerie in Wesseling fackelt wieder Gase ab

Die Rheinland Raffinerie von Shell in Wesseling. (Archivbild) Foto: Andrea Sterker

Wesseling Für regelmäßige Unruhe bei Nachbarn der Raffinerie in Wesseling sorgen notwendige Wartungsarbeiten. Dabei werden Gase abgefackelt, was zu Lärm- und Geruchsbelästigungen führen kann.

Die Rheinland Raffinerie in Wesseling teilt mit, dass in den nächsten Wochen Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Daher könne es vom 21. bis 26. August zu Fackeltätigkeit, Lärm- und Geruchsbelästigungen kommen. Auch in den folgenden Wochen seien Lärmemissionen und Fackeltätigkeit vereinzelt möglich.