Sido-Konzert in der Lanxess-Arena „Leute, ich bin doch zu alt für sowas!“

Köln · Vor 17.000 Fans hat Rapper Sido am Sonntag sein einziges und – wie er selbst sagt – sein bisher größtes Konzert in NRW in der Lanxess-Arena gegeben. Vor dem Publikum sinnierte er über jugendliche Dummheiten und das Alter.

06.11.2023, 11:58 Uhr

Sido auf seiner "Paul - Live Mit Dir"-Tour in der Kölner Lanxess Arena. Foto: Thomas Brill

Von Susanne Schramm

