Prozess in Köln : Siegauen-Vergewaltiger wegen Brandstiftung verurteilt

Der Angeklagte Eric X. während des Prozesses in Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der Vergewaltiger aus der Siegaue in Bonn, Eric X., ist in Köln wegen schwerer Brandstiftung verurteilt worden. Er hatte zuvor ein Feuer in seiner Gefängniszelle gelegt und war bei dem Brand schwer verletzt worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der sogenannte Siegauen-Vergewaltiger Eric X. ist am Freitag in Köln wegen schwerer Brandstiftung zu zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Der 35-Jährige hatte im Februar 2018 einen Brand in seiner Zelle in der JVA Köln gelegt und war dabei schwer verletzt worden. Im Oktober 2017 war X. zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden für die Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue.