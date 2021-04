Brand in Kölner JVA : Prozess gegen Siegauen-Vergewaltiger wegen Brandstiftung startet

Der 31-jährige Ghanaer Eric X. wurde nach der Vergewaltigung zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Foto: Nicolas Ottersbach

Köln Wegen der Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue sitzt Eric X. im Gefängnis in Köln. Dort soll er 2018 seine Zelle angezündet haben. Außerdem soll er JVA-Mitarbeitern mit dem Tod gedroht haben. Am Dienstag beginnt der Prozess am Kölner Landgericht.



Der Prozess gegen den sogenannten Siegaue-Vergewaltiger wegen schwerer Brandstiftung soll am kommenden Dienstag (4. Mai) beginnen. Das teilte das Kölner Landgericht am Donnerstag mit. Der rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger einer jungen Camperin soll 2018 in seiner Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln Feuer gelegt haben. Ein JVA-Beamter und ein Mitgefangener erlitten Rauchvergiftungen, er selbst wurde schwer verletzt. Außerdem soll der Angeklagte in zwei Fällen JVA-Mitarbeitern mit dem Tod gedroht haben.

Der Prozess sollte eigentlich bereits im Frühjahr vergangenen Jahres starten, war im Zuge des ersten Corona-Lockdowns aber verschoben worden. Das Gericht hat vier Verhandlungstage angesetzt.

Das Bonner Landgericht hatte den abgelehnten Asylbewerber aus Ghana 2018 in einem Revisionsprozess zu zehn Jahren Haft wegen besonders schwerer Vergewaltigung und räuberischer Erpressung verurteilt. Laut Urteil hatte er 2017 ein junges Paar überfallen, das in der Siegaue bei Bonn zeltete. Er bedrohte die Opfer mit einer Astsäge und vergewaltigte die Frau. Die Tat hatte überregional für Entsetzen gesorgt.

(dpa)