Polizei stößt auf Cannabisplantagen : Festnahmen bei Drogen-Razzien in Köln, Rösrath und Siegburg

Köln Bei Razzien in Köln, Rösrath und Siegburg hat die Polizei Cannabisplantagen entdeckt und weitere Drogen sichergestellt. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen.

Die Polizei hat bei Razzien am Montagmorgen in Köln, Rösrath und Siegburg fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 32 und 41 festgenommen und Drogen sichergestellt. Wie die Polizei Köln am Dienstagabend mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte in zwei Objekten im Rheinsch-Bergischen-Kreis mehr als 500 erntereife Cannabispflanzen.