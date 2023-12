Jahreswechsel in Köln An Silvester gilt ein Böllerverbot am Dom und in der Innenstadt

Die Kölner Stadtdirektorin Andrea Blome begründete die Maßnahmen mit den Beschwerden von Bürgern in den vergangenen Jahren über Lärm und besonders hohen Feinstaubbelastungen in der Innenstadt an den Silvesterabenden. Zudem wolle man durch die Ausweitung der Böllerverbotszone Polizisten sowie Ordnungs- und Rettungskräfte besser vor Szenarien wie Verletzungen durch Böllerbewurf schützen, die sich in der vergangenen Silvesternacht in mehreren Großstädten abgespielt hätten. Als willkommener Nebeneffekt werde zudem der Müll reduziert, so Blome weiter.