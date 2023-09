„Young, wild & FC!“ Snoop Dogg trägt FC-Trikot während des Konzerts in Köln

Köln · Im lässigen Jumpsuit trat Snoop Dogg am Donnerstag in der Lanxess Arena in Köln auf. Das war jedoch nicht das einzige Outfit des Rappers, was vor allem den Fans des 1. FC Köln gefiel - und Hoffnung sähte.

22.09.2023, 11:29 Uhr

Snoop Dogg bei seinem Auftritt in Köln am Donnerstagabend. Foto: dpa/Henning Kaiser





Von Alexander Hertel