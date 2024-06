Nach schweren Unfällen So arbeitet das Verkehrsunfall-Team der Polizei Euskirchen

Im Polizeijargon heißen sie VU-Team. Man liebt Abkürzungen bei der Polizei. Die fachliche Übersetzung von VU-Team lautet: Verkehrsunfallaufnahme-Team. Für den Raum Bonn gibt es eines in Köln und eines in Mechernich (Kreis Euskirchen). Das ist schon tief in der Eifel. Die Beamten rücken immer dann aus, wenn ein schwerer Unfall passiert ist. Die amtliche Verfügung spricht als Einsatzvoraussetzung von Unfall mit Todesfolge, lebensgefährlich Verletzten oder Schwerverletzten samt Fahrerflucht und komplexer Spurenlage. Ausnahmsweise werden die Spezialisten auch bei besonderem öffentlichem Interesse hinzugezogen, etwa einem Schulbusunfall mit verletzten Kindern.