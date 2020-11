Kölner Karnevalsgeschäft „Jot Jelunge“ : So läuft der Kostümverkauf in der Corona-Pandemie

So läuft der Kostümverkauf in der Corona-Pandemie

Köln Vor genau einem Jahr haben die Kunden noch Schlange gestanden, um im Kölner Kostümladen „Jot Jelunge“ ihre Verkleidung für den 11.11. zu kaufen. In diesem Jahr kauft niemand Kostüme. Inhaber und Kostümbildner Bernd Sondergeld im Protokoll.

Es gibt viele Tage, an denen kein einziger Kunde kommt. Eigentlich ist vor Halloween auch immer einiges los, aber in diesem Jahr kamen vielleicht zwei Kinder, die für ihre Geschwister ein kleines Gruselding und ein paar Öhrchen gekauft haben. Wir haben hier auf 600 Quadratmetern Kostüme, Perücken, Schminke und Accessoires – aber das braucht in dieser Session natürlich niemand. Das ist schon traurig.