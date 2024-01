Solidaritäts-Demo am Samstag Mit 100 Meter langer Ukraine-Fahne durch Köln

Köln · Mit einer riesigen ukrainischen Fahne haben in Köln Hunderte Menschen gegen den russischen Angriffskrieg protestiert. Der Verein Blau-Gelbes Kreuz hatte zu einem Aufzug mit anschließender Kundgebung am Samstag in Köln unter dem Motto „Schützt Menschenleben - Solidarisiert Euch mit der Ukraine“ aufgerufen.

Der Kölner Dom, im Vordergrund die Deutzer Brücke. Foto: Sascha Thelen/dpa





Auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) und der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), nahmen daran teil. „Die riesige ukrainische Flagge, die heute durch die Kölner Innenstadt getragen wird, steht für den unbändigen Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer, in einem freien und selbstbestimmten Land zu leben“, erklärte Liminski im Zusammenhang mit der Aktion. Nordrhein-Westfalen stehe seit Tag eins des russischen Angriffskriegs fest an der Seite der Ukraine, unterstütze mit akuter Nothilfe vor Ort sowie der Aufnahme von über 230.000 Geflüchteten, hatte die Staatskanzlei immer wieder deutlich gemacht. Seit einem Jahr besteht eine Regionalpartnerschaft mit der Oblast Dnipropetrowsk. © dpa-infocom, dpa:240105-99-505371/4

