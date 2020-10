Sperrstunde für die Gastronomie : In Köln müssen Lokale künftig um 1 Uhr schließen

In Köln müssen Lokale künftig um 1 Uhr schließen

Köln Seit das Land NRW neue Bestimmungen erlassen hat, ist klar: Auch die Stadt Köln muss aufgrund ihres hohen Inzidenzwertes eine Sperrstunde für die Gaststätten einführen. In Düsseldorf regt sich bereits Protest.

Auch in Köln wird es nun eine Sperrstunde geben: Wie die Stadt Köln am Dienstag auf GA-Anfrage mitteilte, müssen gastronomische Einrichtungen künftig um 1 Uhr in der Nacht schließen.