Dat is Rheinisch Sprich ens schön!

Sprachforscher sind sich in wichtigen Punkten einig: 1. Die Sprache ist dauerndem Wandel unterworfen. 2. Örtliche Dialekte sind inzwischen dem überörtlichen Regiolekt gewichen. 3. Auf Dauer könnten Anglizismen präsenter in unserer Alltagssprache sein, als alte rheinische Begriffe! Vielfach ist das heute schon so.