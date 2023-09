Ermittlungen auch wegen versuchten Totschlags Staatsanwaltschaft erweitert Vorwürfe nach Massenunfall in Köln

Köln · Mitte August war ein 28-Jähriger an der Lanxess Arena in Köln über mehrere rote Ampeln gerast, ehe er einen Massenunfall verursachte. Jetzt wird gegen den Mann, der zuvor medizinisch in Bonn behandelt wurde, auch wegen versuchten Totschlags ermittelt.

06.09.2023, 15:33 Uhr

Unfallfahrzeuge türmen sich in der Innenstadt von Köln. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt. Foto: dpa/Petra Albers





Nach einem Massenunfall mit zehn beteiligten Autos und 14 Verletzten in Köln wird gegen den mutmaßlichen Verursacher nun auch wegen versuchten Totschlags ermittelt. Der Haftbefehl gegen den 28-Jährigen sei entsprechend erweitert worden, sagte eine Sprecherin des Kölner Amtsgerichts am Mittwoch. „Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte billigend in Kauf genommen hat, dass andere Beteiligte hätten getötet werden können.“ Der Mann soll am 18. August nahe der Lanxess-Arena in Deutz mit überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln gerast sein. Dann soll er mit dem geliehenen Sportwagen ungebremst auf eine Reihe von Fahrzeugen aufgefahren sein, die vor einer roten Ampel warteten. Der Sportwagen hob ab und blieb auf dem Dach eines Kleinwagens liegen, andere Autos wurden ineinandergeschoben und verkeilt. Fahrer war vor Unfall als Medizintourist in Bonn Massenkarambolage in Köln Fahrer war vor Unfall als Medizintourist in Bonn Der 28-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bislang lautete der Haftbefehl auf Verdacht eines illegalen Rennens. Die Ermittler prüfen zudem, ob gesundheitliche Gründe oder die Einnahme von Medikamenten als Ursachen infrage kommen. Der Mann soll sich wegen einer ärztlicher Behandlung in Bonn aufgehalten haben.

(dpa)