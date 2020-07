Entzerrung der Party-Hotspots : Stadt Köln genehmigt Konzept für Pop-up-Biergarten

Die IG Gastro plant in Köln einen Biergarten mitten auf der Vogelsanger Straße. Foto: Pixabay

Köln Die Stadt Köln hat das Hygienekonzept für einen Pop-up-Biergarten mitten auf der Vogelsanger Straße genehmigt. Die Interessengemeinschaft Kölner Gastro hatte dies zuvor bei der Stadt zur Prüfung vorgelegt.

In Köln kann nun bereits am Freitag ein Biergarten mitten auf der Vogelsanger Straße entstehen. Die Stadt Köln hat am Donnerstag dem Vorschlag der Interessengemeinschaft Kölner Gastro (IG Gastro) zugestimmt und die Errichtung eines so genannten Pop-up-Biergartens auf der Straße genehmigt. Ziel soll sein, die Party-Hotspots der Stadt zu entzerren, die an den vergangenen Wochenenden mehrfach geräumt werden mussten.

Die Interessengemeinschaft Kölner Gastro (IG Gastro) plant an zwei Wochenenden, ein 270 Meter langes Teilstück der Vogelsanger Straße im Bereich des Grüngürtels in einen Biergarten zu verwandeln. Geöffnet werden soll das Angebot jeweils in den Abendstunden vom 17. bis zum 19. Juli und vom 24. bis zum 26. Juli. Der Bereich soll für den Verkehr gesperrt werden und den Besuchern so genug Platz zur Verfügung stellen. Ziel ist es laut IG Gastro, die Bereiche der Stadt zu entlasten, in denen es bislang immer wieder zu Ansammlungen von großen Menschenmengen auf kleinem Raum kommt.

Die Stadt Köln hatte zuvor das Hygienekonzept der IG Gastro vom Gesundheitsamt prüfen lassen. Wegen der Vorgaben der Coronaschutzverordnung ist ein solches Konzept für größere Veranstaltungen verpflichtend. Voraussetzungen für die Durchführung seien unter anderem, dass die Mindestabstände eingehalten werden können, die Hygienevorschriften beachtet werden und nachvollzogen werden könne, wer den Biergarten besucht habe.

Sitzplätze für bis zu 480 Gäste geplant