Massenhafte Zugriffe überlasten Server Hacker-Angriff legt Internetseite der Stadt Köln zeitweise lahm

Die Serverüberlastung „ist eine Folge der Digitalattacken der kriminellen Angreifer, die mit immer wieder wechselnden IP-Adressen massive Zugriffe erzeugen und den Server zeitweise zum Zusammenbruch bringen“, so die Erläuterung eines Sprechers der Stadt Köln. Zum Teil seien am Vormittag über sogenannte Botnetze hunderttausende Anfragen gleichzeitig pro Minute an den externen Webserver eingegangen, so der Spreche weiter. Die Angriffsform ziele nicht darauf ab, Daten zu erbeuten, sondern Systeme zu lähmen oder außer Betrieb zu setzen.