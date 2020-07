Entzerrung der Party-Hotspots : Stadt Köln prüft Konzept für Pop-up-Biergarten

Köln Die Interessengemeinschaft Kölner Gastro plant an zwei Wochenenden einen Biergarten mitten auf der Vogelsanger Straße, der die abendlichen Party-Hotspots der Stadt entlasten soll. Die Stadt Köln prüft das Konzept derzeit noch.

In Köln könnte schon am Freitag ein Biergarten mitten auf der Vogelsanger Straße entstehen, der die Party-Hotspots der Stadt entzerren soll. Die Interessengemeinschaft Kölner Gastro (IG Gastro) plant, ein 270 Meter langes Teilstück der Vogelsanger Straße im Bereich des Grüngürtels an zwei Wochenenden in einen Biergarten zu verwandeln. Geöffnet werden soll das Angebot jeweils in den Abendstunden vom 17. bis zum 19. Juli und vom 24. bis zum 26. Juli. Der Bereich soll für den Verkehr gesperrt werden und den Besuchern so genug Platz zur Verfügung stellen. Ziel ist es laut IG Gastro, die Bereiche der Stadt zu entlasten, in denen es bislang immer wieder zu Ansammlungen von großen Menschenmengen auf kleinem Raum kommt.