Einbruch in Grundschule : Stadt Wesseling muss nach Diebstahl Schlösser austauschen

Nach dem Einbruch in die Johannes-Gutenberg-Schule an der Gartenstraße in Wesseling widersprach die Stadt am Donnerstag den Schilderungen der Polizei. Unbekannte hatten am Wochenende alle Räume der Schule durchsucht und teils Mobiliar zerstört. Der Mitteilung der Polizei, ein Generalschlüssel sei aus dem Hausmeisterbüro entwendet worden und damit 400 Schlösser betroffen, widersprach die Stadtverwaltung dann am Donnerstag. Entwendet worden sei ein Hauptschlüssel für das Schulgebäude und man habe bereits am Montag die Schlösser der 14 Außentüren ausgetauscht.