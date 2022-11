Das ist Rheinisch : Sting, Tring und Trück heeße all ärm Lück!

Sting, Tring und Trück heeße all ärm Lück!

Bemerkenswert ist allerdings, dass zahlreiche Formulierungen aus diesem Bedeutungsspektrum Eingang gefunden haben in den rheinischen Sprachschatz. Hat jemand Geld? Ist jemand spendabel? Oder im Gegenteil geizig? Möchte einer mehr gelten als er ist?

Du kannst nichts mitnehmen

Das sind nur einige der Fragen, die hier angesprochen sind. Beispiele: Do kanns nix metnemme. Freie Übersetzung: Wenn Du stirbst, kannst Du Deinen Reichtum nicht mitnehmen. Oder: der es ävver kniestich! Übersetzung: Der ist aber geizig. Und dann noch: Dä well met de jruße Honge pisse. Übersetzung: Der möchte mit den großen Hunden wetteifern.

Ein bisschen komplizierter ist es allerdings bei unserer heutigen rheinischen Redensart, die nur noch in eingeweihten Kreisen von Mundartsprechern verbreitet ist: „Sting, Tring und Trück heeße all ärm Lück!“ Das ist ein Satz wie in Stein gemeißelt, und er eröffnet einen Diskurs, der Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre schließlich dazu geführt hat, dass dem Dialekt ein schlechter Ruf angeheftet wurde, und man fortan nach Leibeskräften versuchte, den Kindern das rheinische Platt auszutreiben. Mit der Folge, dass die Mundart nach und nach nicht mehr die Alltagssprache blieb und damit dem schleichenden Aussterben übereignet wurde.