Störung bei LyondellBasell : Anwohner in Wesseling sahen große „Fackel“ auf einer Chemieanlage

Anwohner in Wesseling sahen große „Fackel“ auf einer Chemieanlage

Auf dem Gelände des Wesselinger Chemieunternehmens LyondellBasell ist am Mittwochnachmittag eine weit sichtbare so genannte "Fackel" im Stadtgebiet zu sehen gewesen. Foto: Thomas Heinemann

Wesseling Am Mittwochnachmittag haben Anwohner eine große so genannte „Fackel“ auf einer Chemieanlage der Wesselinger Firma LyondellBasell sehen können. Der Grund war eine Störung einer Gasanlage.

Gegen 13.20 Uhr am Mittwochnachmittag kam es laut Angaben des Wesselinger Chemiekonzerns LyondellBasell zu einer Störung in einer Gasanlage. Überschüssiges Ethylen-Gas wurde mit einer so genannten „Fackel“ verbrannt, die über eine größere Entfernung im Stadtgebiet zu sehen war.