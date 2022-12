Kollision mit Straßenbahn in Köln : 69-jähriger Radfahrer ist seinen Unfallverletzungen erlegen

KVB-Linie 16. Foto: Axel Vogel

Köln Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch in einer Kölner Klinik seinen Verletzungen erlegen. Am Freitag letzter Woche war er von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.



Ein 69-jährige Radfahrer war am Freitag letzter Woche von einer Straßenbahn in Köln erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist nun am Mittwoch in einer Kölner Klinik seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Donnerstag danach mitteilte.

Der folgenschwere Unfall hatte sich gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag im nördlichen Kölner Stadtteil Niehl ereignet. Wie die Polizei in der letzte Woche mitteilte, war der 69 Jahre alte Radfahrer an der Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel von einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 16 erfasst worden. Der Mann war darauf hin in eine nahe gelegene Klinik transportiert worden und schwebte seitdem in Lebensgefahr.

Zeugen hatten der Polizei berichtet, dass der 69-Jährige den Bahnübergang bei „Rot“ überquert hatte. Die heran nahende Linie 16 hatte ihn dann erfasst. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern aber laut Polizeiangaben noch an.

(ga)