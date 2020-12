Über 100 Kilometer pro Stunde : Taxifahrer liefert sich illegales Straßenrennen in Köln

Taxifahrer liefert sich illegales Straßenrennen in Köln

Köln Ein 24 Jahre alter Taxifahrer ist bei einem mutmaßlichen Straßenrennen in Köln erwischt worden. Mit über 100 Kilometern pro Stunde sollen er und ein weiterer Autofahrer über die Rheinuferstraße gerast sein.

Ein 24 Jahre alter Taxifahrer ist in Köln bei einem mutmaßlichen Straßenrennen erwischt worden. In der Nacht zu Samstag seien der Taxifahrer und ein weiterer Mann mit ihren jeweiligen Wagen und hoher Geschwindigkeit von einer Zivilstreife bemerkt worden, berichteten die Beamten am Montag. Teils seien sie auf einer Straße zwischen Innenstadt und Rhein mit mehr als 100 km/h unterwegs gewesen - bei erlaubten 50 km/h.