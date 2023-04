Streik am Flughafen Köln/Bonn Leere Hallen, geschlossene Geschäfte, ruhende Gepäckbänder

Berlin, Zürich, Mailand, Bristol – annulliert. Die Terminals am Flughafen Köln/Bonn sind am Donnerstag wie leer gefegt. Die gelben Gurte, die sonst die Schlangen vor den Check-in-Schaltern kanalisieren, sind an diesem Tag völlig nutzlos. Es gibt nichts zu regeln. Auch die Türen zur Sicherheitskontrolle sind geschlossen. Streik am Flughafen Köln/Bonn. Das StäV - Ständige Vertretung, die Kultgastronomie am Terminal 1, hat die Rolltore erst gar nicht hochgeschoben. Gegenüber bei WHSmith warten die Verkäuferinnen vergeblich auf Kundschaft, bei Starbucks hat sich ein Flughafenmitarbeiter niedergelassen. Zwei weitere telefonieren in den gespenstig leeren Gängen. Fluggäste? Null. Konsequenterweise ist auch der Taxistand völlig leer.