Warnstreik von Verdi Diese Flüge fallen am Donnerstag am Flughafen Köln/Bonn aus

Bei den An- und Abflügen, die stattfinden, wird es ebenfalls zu Verzögerungen und langen Wartezeiten kommen. Die Arbeit in Köln/Bonn soll bereits am Mittwochabend um 21 Uhr niedergelegt werden. Im Tarifkonflikt fordert Verdi für die Flughafenmitarbeitenden 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen sowie Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Am 6. und 7. Februar sollen die Verhandlungen in Berlin fortgesetzt werden.