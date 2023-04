Folgen des Warnstreiks Auch am Samstag fallen Flüge am Flughafen Köln/Bonn aus

Nachdem die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen hatte, kommt es in der Folge auch noch am Samstag zu Unregelmäßigkeiten im Flugplan. Wie der Flughafen Köln/Bonn GmbH am Freitagnachmittag mitteilte, werden insgesamt noch 38 Flüge (24 Starts und 14 Landungen) entweder annulliert oder umgeleitet. Zudem kündigt die Flughafenleitung an, dass es zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten kommen kann. 198 Flüge sollen am Samstag planmäßig starten und landen.