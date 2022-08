Streit auf der Zülpicher Straße : 28-Jähriger wird in Köln durch Stich in den Bauch schwer verletzt

28-Jähriger wird in Köln durch Stich in den Bauch schwer verletzt

Köln Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung vor eine Kneipe in Köln, bei der ein 28-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann musste notoperiert werden.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 28 Jahre alter Mann in der Kölner Innenstadt an der Zülpicher Straße bei einer körperlichen Auseinandersetzung durch einen Stich in den Bauch schwer verletzt worden. Polizisten nahmen einen zunächst geflüchteten Tatverdächtigen am Rathenauplatz vorläufig fest und fanden bei dem 43-Jährigen ein Messer.